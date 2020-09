Ein Spiel, zwei Meinungen: Partie des 1. FC Wunstorf gegen den TSV Barsinghausen hallt nach

„Ich stand fünf Meter daneben, bin nicht taub und auch nicht blind.“ Der Coach kennt seinen Torhüter seit der U15. „Ich habe ihn noch nicht so aufgebracht erlebt.“

Wunstorfer Spieler berichteten, vonseiten Hassos Affenlaute in Richtung ihres auf der Bank sitzenden Keepers vernommen zu haben. Wie Onur Köse, Trainer des 1. FC Wunstorf, auf Nachfrage bestätigt, sei N'Diaye von Hasso rassistisch beleidigt worden.

Unbestritten ist, dass sich der dunkelhäutige FC-Ersatztorhüter David N'Diaye und Barsinghausens Refaat Hasso ein längeres Wortgefecht lieferten, in dem auch Schimpfwörter gefallen sind. Ab diesem Zeitpunkt gehen die Meinungen stark auseinander.

In der ersten Halbzeit soll es, wie berichtet, angeblich einen rassistischen Zwischenfall gegeben haben. Wer was zu wem gesagt hat, darüber gibt es von beiden Vereinen unterschiedliche Ansichten.

Nach Darstellung von Herrmann, der beim Spiel in der Barne-Arena anwesend war, jedoch seinem Co-Trainer Markus Grajewski den Hut überließ, waren die Vorkommnisse, auch nach Rücksprache mit Hasso, wie folgt: „Die beiden Spieler haben sich einen Trash Talk geliefert. Refaat hat sich dann über den Wunstorfer Spieler lustig gemacht und ihn imitiert, gewissermaßen also nachgeäfft.“

Der Darstellung des FC sowie der öffentlichen Berichterstattung widersprechen die Barsinghäusener vehement. „Denn es ist einfach nicht die Wahrheit. Außerdem ist unser Spieler jetzt richtig angeschlagen“, sagt TSV-Trainer Dennis Herrmann und berichtet vom Trainingsabend am Montag, bei dem es natürlich viele Gespräche gab.

Spiel in Gefahr? Positiver COVID-19-Befund bei 96-Pokalgegner Würzburger Kickers

Alternativlos: Den SPORTBUZZER-Hallenpokal wird es in der Saison 2020/2021 nicht geben

Über die sozialen Medien gab es von Köse ein Angebot an den TSV, in Wunstorf beim Training vorbeizuschauen, sodass der Spieler plus Verantwortliche über den Vorfall sprechen und diesen aus der Welt räumen könnten.

"Niemand ist aufgesprungen"

Für die Barsinghäuser ist dies aber keine Alternative. „Das trifft das Problem nicht im Kern“, sagt Herrmann. Zumal der TSV weiterhin betont, dass es keine rassistischen Äußerungen gab. „Für uns ist das Verhalten der Wunstorfer dafür ein Beleg. Niemand ist aufgesprungen, auch N'Diaye nicht, und hat den Mitspieler verteidigt. Wenn Rassismus vorliegen würde, hätten sich alle ganz anders verhalten.“