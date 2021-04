"Ein Spieler, auf den immer Verlass ist": Lucenka verlängert beim 1. FC Lok Leipzig

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich ein weiteres Jahr in Leipzig bleiben darf. Hier gibt es gute Bedingungen und ein super Umfeld, um mich weiterzuentwickeln und mit der Mannschaft die nächsten Schritte zu machen. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Saison ohne Abbruch und am besten mit unseren Fans an der Seite“, sagte der 24-Jährige. Trainer Civa lobt die Qualitäten des Allrounders: „Mit Eddy bleibt ein Spieler beim 1. FC Lok, der in der Defensive fast alles spielen kann. Einen Spieler wie ihn braucht man, wenn sich eine Mannschaft weiterentwickeln soll.“