"Ein stetiges Vorbild": Dynamo Dresdens Stark gegen Ex-Club Darmstadt topmotiviert

Dresden. Mehr als 62.000 verkaufte „Geistertickets“, 30.000 Luftballons auf den menschenleeren Tribünen, Dynamo Dresdens letztes Spiel des Jahrzehnts – es gibt so einige Besonderheiten rund um die DFB-Pokal-Zweitrundenpartie gegen den SV Darmstadt 98 an diesem Dienstagabend (20.45 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion. Für einen schwarz-gelben Spieler aber wird es besonders emotional, denn es ist das Wiedersehen nicht nur mit seinem Ex-Club, sondern wohl auch mit seinem Herzensverein und vielen Freunden. Anzeige

Yannick Stark, der den Drittligisten aus Dresden gegen die als Zweitligist favorisierten „Lilien“ als Kapitän auf den Rasen führen wird, ist gebürtiger Darmstädter, war schon als Kind Fan der 98er und spielte insgesamt sechs Saisons für deren Profiteam. „Ich habe einen Großteil meiner Karriere in meiner Heimatstadt verbringen dürfen. Pokalspiele am Abend sind für jeden von uns immer was Besonderes, gerade gegen einen höherklassigen Gegner. Und dass ich eine besondere Motivation habe durch die ganze Bekanntschaft und die Vorgeschichte, ist klar“, sagt der 30-Jährige.

In der Spielzeit 2010/11 hatte er großen Anteil daran, dass die Südhessen nach zwei Jahrzehnten in den Niederungen von Regional- und Oberliga den Sprung in die 3. Liga schafften. Während es für die „Lilien“ danach weiter nach oben ging, kickte er für den FSV Frankfurt und 1860 München, kehrte nach Darmstadts Bundesligaaufstieg 2015 aber wieder in seine Heimat zurück. Dort feierte er 2016 den Klassenerhalt. Ein Jahr später stieg man zwar ins Unterhaus ab, belegte dort aber immerhin Plätze im Tabellenmittelfeld, bevor die Elf vom Böllenfalltor 2019/20 mit Rang fünf an der Aufstiegsregion schnupperte. Auch da war Yannick Stark eine feste Größe im Team.

„Eine Tür geht zu, eine öffnet sich“

Umso überraschender kam dann, dass der Verein vor einem halben Jahr seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Zwar standen die Fans hinter ihm, der schließlich eine Identifikationsfigur bei den „Lilien“ geworden war, doch das änderte nichts. „Die Enttäuschung war schon groß, als mir im Sommer die Entscheidung mitgeteilt wurde, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber das war schnell abgehakt. Ich hätte dort sonst höchstwahrscheinlich noch mal unterschrieben“, erinnert sich der Mittelfeldmann, der dann aber bei Dynamo recht schnell eine neue Aufgabe fand.

„Wie es bis jetzt gelaufen ist, bin ich relativ zufrieden, diese Entscheidung gefällt zu haben. Eine Tür geht zu, eine öffnet sich.“ Yannick Stark hatte in Dresden einen guten Start, wurde als Stammspieler verpflichtet und erfüllt die in ihn gesetzten Hoffnungen „tadellos“, sagt Trainer Markus Kauczinski. Auch beim sächsischen Dialekt hat der Hesse keine Verständnisprobleme mehr. „Beim Wort ,nu‘ war ich anfangs verwirrt, weil man das mit ,nein‘ assoziiert. Da habe ich gedacht, was wollen die Leute jetzt von mir? Aber ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt. Scheint zu passen“, feixt Stark.

„War in schwierigen Momenten da“

Sein Cheftrainer weiß genau, was er auf und neben dem Rasen an ihm hat. Nicht nur jetzt, wenn andere Führungsspieler wie Sebastian Mai und Marco Hartmann verletzt fehlen. „Er ist Vizekapitän, hat eine wichtige Stellung in der Mannschaft. Er ist kein Mann der lauten Worte. Das ist positiv gemeint. Wir haben Jungs, die laut sind, das ist gut und wichtig. Aber wir haben mit ihm auch einen, dem auch andere gern zuhören, der den richtigen Ton findet, der anders das Wort ergreift“, erklärt Markus Kauczinski.

Mit seiner Ausstrahlung, Erfahrung und Leistung sei Yannick Stark unheimlich wichtig für Dynamo. Zu ihm könnten jüngere Spieler aufschauen. „Er war in schwierigen Momenten da. Das zeichnet einen Führungsspieler aus. Das hat er vorgelebt, da war er ein stetiges Vorbild“, lobt Kauczinski seinen Schützling, der es übrigens bereits auf vier Tore in dieser Spielzeit gebracht hat. Darunter war auch Dynamos erstes Saisontor überhaupt: Das 1:0 beim furiosen 4:1-Erstrundensieg gegen Zweitligist Hamburger SV ging auf Yannick Starks Konto.

„Freue ich mich darauf, alle wiederzusehen“

In Runde zwei geht es für ihn nun ausgerechnet gegen die alte Liebe Darmstadt. Klar, dass da nach der Auslosung das Handy nicht stillstand. „Da sind schon paar Whatsapp-Nachrichten eingetrudelt. Ich war lange dort, man hat schwierige Phasen durchlebt, Siege gefeiert. Das sind alles Sachen, die zusammenschweißen. Da wird schon ein bisschen geflachst“, erzählt der 30-Jährige. Natürlich seien in seiner Darmstädter Zeit viele Freundschaften und Verbindungen entstanden, die auch weiter bestehen, auch wenn man sich pandemiebedingt zuletzt kaum treffen konnte.

„Deswegen freue ich mich darauf, alle wiederzusehen“, sagt Yannick Stark, der zu Darmstadts Tobias Kempe ein besonderes Verhältnis pflegt. „Tobi war drei Jahre lang mein Zimmerkollege bei der Sommer- und Wintervorbereitung. Ich kenne ihn sehr gut“, berichtet Stark. Kempe spielte in der Zweitliga-Abstiegssaison 2013/14 einst selbst für Dynamo. Was der 31-Jährige seinem Kumpel Stark vor dessen Wechsel nach Dresden erzählt hat? „Dass es eine sehr schöne Stadt ist, die Fans verrückt sind. Mich hat aufhorchen lassen, dass die sportliche Seite nicht erfolgreich war und er trotzdem viel Positives berichten konnte“, so Yannick Stark.

„Wollen auf den Punkt da sein“

An diesem Dienstagabend jedoch muss die Freundschaft ruhen. Denn es geht ums sportliche Prestige und um 0,7 Millionen Euro Preisgeld für den Achtelfinaleinzug – viel Geld für die auch aufgrund fehlender Zuschauereinnahmen durch Corona stark belastete Vereinskasse. Um in die nächste Runde einzuziehen, darf jedoch ein Tobias Kempe, der es in dieser Saison schon auf je sieben Tore und Vorlagen gebracht hat, auf dem Rasen nicht zur Entfaltung kommen. „Es gibt in der zweiten Liga wenige, die so einen rechten Fuß haben wie er. Ein großer Pluspunkt wäre, wenn wir ihn einigermaßen aus dem Spiel bekämen“, ist Yannick Stark überzeugt.

Doch auch auf Toptorschütze Serdar Dursun, der schon neunmal in dieser Saison getroffen hat, müssen die Schwarz-Gelben stets ein Auge haben. „Darmstadt ist der klassenhöhere Gegner, gespickt mit besseren Einzelspielern. Wir müssen ans Limit gehen oder auch darüber hinaus, um dieses Spiel gewinnen zu können“, warnt Dynamos Vizekapitän, der aber auch weiß: „Im letzten Spiel des Jahres kann man alles raushauen, so lange einen die Beine tragen. Darauf freut man sich. Wir wollen auf den Punkt da sein.“ Darauf komme es schließlich an im DFB-Pokal.