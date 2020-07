Ein stolzer Verein mit Zukunftssorgen: Borussia Hannover feiert 125. Geburtstag

Stolz blickt Dieter Schwulera hoch auf das übergroße Foto an der Rückwand des Vereinsheims. Es füllt nahezu die gesamte Fläche zwischen Tresen und Fensterpanorama. Zu sehen sind Jungen und Mädchen aus den unterschiedlichsten Teilen dieser Welt. Sie strahlen, sie lachen, sie wirken rundum glücklich. Dieses Foto ist einst auf der Anlage des SV Borussia Hannover entstanden und dokumentiert wohl wie kein anderes Relikt der Vergangenheit den Wandel des kleinen Vereins in Vahrenheide.

Vom Arbeiterverein zum Multikulti-Sportklub

In dem nördlichen Stadtbereich leben und treiben etliche Nationen Sport. Ein lokaler Brennpunkt, sicher. Aber auch ein Hotspot, der beweist, wie gut Integrationsarbeit in einem Verein funktionieren kann. Mehr noch. Borussia Hannover taugt als Musterbeispiel für die Wandlung eines Arbeitervereins von einst hin zum Multikulti-Sportklub, der seine gesellschaftliche Verantwortung annimmt und in dem Quartier wichtige Bildungs- und Präventionsarbeit leistet.

Dieter Schwulera steht seit 17 Jahren dem 400 Mitglieder-Klub vor. Sein Herz hängt schon viel länger an der Borussia. 125 stolze Jahre wird der Verein im Dreieck von Vahrenwalder Straße, Vahrenheide und dem Mittellandkanal alt. Der größte sportliche Erfolg liegt bereits lange zurück. Damals, 1961, stieg die erste Mannschaft in die Amateur-Oberliga auf. Ein historischer Moment. 7000 Hannoveraner quetschten sich auf die schmalen Tribünen des A-Platzes, als es gegen den ruhmreichen SV Arminia um die Fußballmacht in Hannover ging.