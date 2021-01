Ein Stück Handballhistorie verschwindet: Beliebtes Portal zweitewelle.de eingestellt

Ihre Wurzeln hatte die Plattform in der Vereinshomepage der HG Rosdorf-Grone, in deren Forum schon einige Jahre über die Oberliga Niedersachsen berichtet wurde. Als das Interesse immer größer wurde, hatten Rosdorfs Torhüter Sascha Kurzrock und Jörg Beckmann, der lange für die Altherren des TSV Barsinghausen spielte, die Idee, einen eigenständigen Internetauftritt aus der Taufe zu heben.

Zweite Welle steht im Handball dafür, nach einem Ballgewinn mit schnellem Spiel ein leichtes Tor zu erzielen. An diesen Begriff angelehnt stand die Internet-Plattform „zweitewelle“ in den vergangenen elf Jahren dafür, die Handballszene mit schnellen Informationen zu versorgen. Berichte, Statistiken und Live-Radio – zweitewelle bot Informationen aus einer Hand. Mit dem Jahreswechsel ging diese Erfolgsgeschichte zu Ende. „Es war eine Leidenschaft. Aber wir waren am Ende nur noch zu dritt“, erklärt zweitewelle-Chef Jens Buchmeier das Aus.

"Waren der absolute Vorreiter"

Am 1. Januar 2009 ging zweitewelle online und wurde über die Grenzen Niedersachsens hinaus bekannt. In den ersten Jahren vor allem dank der Radio-Übertragungen. Bewegte Bilder gab es damals bei Sport 1 lediglich von den Spitzenspielen der Bundesliga. Also verfolgten die Fans an den heimischen Computern die Audiostreams. „Wir waren der absolute Vorreiter und haben die Hallenatmosphäre rübergebracht“, erinnert sich Jörg Beckmann.

Einer der Höhepunkte war am 6. Juni das Rückspiel um den Bundesligaaufstieg der TSV Burgdorf gegen die TSG Friesenheim. „Es war Radio aus der kalten Hose, aber geil“, zieht Beckmann einen Vergleich zum WM-Endspiel 1954 in Bern. Mit USB-Sticks für die Internet-Verbindung und 5,50-Euro-Mikro saßen er und Mitstreiter Detlef Schenkemeyer in der Halle und kommentierten den Handballkrimi, den Jacek Bedzikowski in letzter Sekunde für die Gastgeber entschied. Wer wissen wollte, was in Hannover passiert, musste sich bei zweitewelle reinklicken. Im Laufe des Abends wurden es immer mehr Hörer, die die Technik an ihre Grenzen brachte. „Wir haben drei oder vier Server in die Luft gejagt. Irgendwann kam kein neuer Hörer mehr rein“, erinnert sich Beckmann an einen unvergesslichen Abend, der viele Menschen glücklich machte.

Radio war in den ersten Jahren ein Schwerpunkt. Die Oberliga Niedersachsen lockte an allen Standorten viel mehr Fans in die Hallen als heute. Oberligahandball war Kult und die Leute lechzten nach Information aus den anderen Vereinen. Also hatte Jörg Beckmann die Idee zu einer wöchentlichen Sportschau. „Sonntagabend, 19.30 Uhr. Herzlich Willkommen hier im Studio 1 im Calenberger Land, hier ist Radio zweitewelle“, begrüßte der heute 54-Jährige die Fans aus seinem Wohnzimmer. Bei besonderen Themen gab es Sondersendungen. Die Begeisterung für die Plattform wuchs und die Zugriffszahlen explodierten. „Wir mussten ständig unsere Technik anpassen“, sagt Beckmann.

Ein wichtiger Service war der SMS-Ergebnisdienst von Detlef Schenkemeyer. Weil es den heute gewohnten Liveticker aller Ligen in jenen Tagen noch nicht gab, war er am Wochenende von Nordhorn bis Halle/Saale und von Göttingen bis vor die Tore Hamburgs unterwegs und mancherorts bekannter als die Bundeskanzlerin. In jeder Halle hatte Schenkemeyer einen Kontakt und verteilte wenige Minuten nach dem Abpfiff die Ergebnisse an alle Interessierten.