"Ein Tag zum Vergessen": Die Stimmen zur Niederlage von Hannover 96 bei Greuther Fürth

Hannover 96 hat auf fremdem Platz ein echtes Problem. Gegen die SpVgg Greuther Fürth haben die Niedersachsen das sechste Auswärtsspiel in Folge verloren. Die Leistung der Roten bei der 1:4-Pleite war mehr als desolat.

96-Trainer Kocak unzufrieden

Kein Wunder, dass 96-Trainer Kenan Kocak nach der Partie alles andere als zufrieden war. Für den Coach der Roten war es "ein Tag zum Vergessen". Bester Laune war dagegen Fürths Trainer Stefan Leitl. Von seiner Mannschaft hat er ein "richtig gutes Spiel" gesehen. Was die Beteiligten zum Spiel zu sagen hatten, das lest Ihr in unserer Galerie.