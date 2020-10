Ein Team, eine Nummer: So stärkt Calberlah seinem schwer verletzten Spieler Grünheid den Rücken

Einer der ihren hatte sich im Spiel zuvor schwer verletzt, da gab es von Landesligist SV Calberlah eine große Geste: Vor dem Anpfiff der nächsten Partie trugen alle Mann die gleiche Nummer, die ihres verletzten Mitspielers Yannick Grünheid. Beim tollen Sieg gegen Eintracht Braunschweig II (5:0) am Sonntag vor acht Tagen war Grünheid der große Pechvogel gewesen, verletzte sich in seinem ersten Herren-Punktspiel schwer. Nur 15 Minuten nach seiner Einwechslung war die Partie und wahrscheinlich die Saison für ihn gelaufen. Kreuzbandriss.

Nun gab es von seiner Mannschaft eine Riesengeste für den Spieler. Vor der Partie in Lamme posierte die komplette Mannschaft mit Grünheids Nummer 28 auf der Brust. Besonders schön daran: Mit Schiene am verletzten Bein war Grünheid angereist, beobachtete die Partie. Spartenleiter und Spieler Julian Plagge: "Wir hatten ihn natürlich schon gleich nach dem Spiel, in dem er sich verletzt hatte, Nachrichten und Genesungswünsche geschickt. Aber es war klar, dass wir noch irgendwas machen würden." Gedacht, getan... Plagge: "Das mit der Nummer 28 hat ihn sehr gefreut, aber ich glaube, wenn wir gewonnen hätten, hätte er sich noch mehr gefreut." Doch beim Mitfavoriten gab mit 0:4 eine Packung.

Die Aktion mit der Nummer 28 hatte der Mannschaftsrat um Kapitän Philipp Korsch am vergangenen Freitag ausgeheckt. Plagge: "Dafür, eine Gemeinschaft zu sein, dafür stehen wir ja in Calberlah." Als die Idee mit der Nummer vorn stand, informierte der Mannschaftsrat alle Spieler, beim Treffpunkt vor der Abfahrt war dann Kreativ-Arbeit mit Klebeband angesagt. "Eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was Yannick nun bevorsteht."

Die Verletzung hatte auch Coach Stefan Timpe schwer geschockt, der Grünheid schon als B-Jugend-Coach beim MTV Gifhorn unter seinen Fittichen gehabt hatte. Für das Foto hielt er sich dann im Hintergrund, "denn das ist Sache der Mannschaft. Und das hat sie gut gemacht!"