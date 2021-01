"Ein tolles Signal": SV Calberlah verlängert mit Trainer Stefan Timpe

"Ich fühle mich sehr wohl in Calberlah und habe den Verein und die Leute sehr schätzen gelernt . In den vergangenen zwei Jahren haben wir eine ganze Menge erreicht, durch Corona ist das alles aber ein wenig auf der Strecke geblieben und man konnte es nicht genießen. Auch deshalb habe ich für mich gesagt, dass ich weitermachen möchte", sagt Timpe.

Der SV Calberlah wird auch über die laufende Spielzeit hinaus mit Trainer Stefan Timpe weitermachen, wie der Fußball-Landesligist am Freitag bekanntgab. "Es ist ein tolles Signal, dass der bestmögliche Trainer für uns weiterhin an Bord bleibt, sodass wir zusammen die kommende Saison planen und bestreiten können", sagt Spartenleiter Julian Plagge.

Nach vier Spieltagen belegt Calberlah in der Landesliga Nord den sechsten Tabellenplatz, das Ziel bleibt der Klassenerhalt, was laut Timpe eine "Herkules-Aufgabe" wird. "Wir integrieren 18- und 19-Jährige in den Verein und versuchen, mit ihnen die Klasse zu halten und damit unsere Identität zu stärken." Der bisherige Saisonverlauf stimmt Timpe positiv. "So wie sich die Mannschaft entwickelt hat, ist der Klassenerhalt nicht unmöglich. Wenn wir es schaffen, unseren Fußball zu spielen, dann glaube ich fest daran."