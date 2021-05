Ein Tor für die Geschichtsbücher: Lok Leipzig ist Sachsenpokal-Sieger

Leipzig. DFB-Lostopf, Sportschau, attraktiver (Bundesliga-)Gegner – der DFB-Pokal und eine historische Heimparty im Bruno-Plache-Stadion warten auf den 1. FC Lok Leipzig. In einem nerven- und kraftraubenden Sachsenpokalfinale gegen Titelverteidiger Chemnitzer FC schießt der gebürtige Leipziger und Loks dienstältester Profi Djamal Ziane durch ein Volley-Traumtor aus 25 Metern in der Verlängerung (112.) die Probstheidaer zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Landescup. Es ist der ganz normale Pokalwahnsinn: Großchancen, Platzverweis, Verlängerung und zum Schluss die jubelnden Probstheidaer, die nach 120 Minuten Finalschlacht erschöpft den zweiten Titel innerhalb zwei Saisons feiern.

