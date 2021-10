Ein Tor reicht nicht: RB Leipzig verpasst in den Schlusssekunden in Frankfurt den Sieg

Frankfurt. Sie waren nah dran, mussten sich am Ende aber doch mit einem Punkt begnügen. RB Leipzig führte bei Eintracht Frankfurt bis in die Schlussphase hinein 1:0, kassierte dann aber den Gegentreffer durch Lucas Tuta und damit in der vierten Minute der Nachspielzeit schlussendlich das Unentschieden. In einer von beiden Seiten intensiv geführten Partie verpassten es die Sachsen wie schon häufiger in dieser Saison, rechtzeitig einen Treffer nachzulegen. Chancen dazu und damit zum ersten Sieg überhaupt bei der SGE waren da. RB rangiert damit weiter auf Bundesliga-Rang acht. Ein Sieg hätte sie auf Platz vier katapultiert. Anzeige

Fehlentscheidung bringt RB-Führung

Jesse Marsch hatte die Startelf im Vergleich zum DFB-Pokalspiel beim SV Babelsberg 03 auf fünf Positionen verändert. Überraschend auf der Bank wieder fand sich ausgerechnet André Silva. Er "ist hoch motiviert und wird sicher sehr wichtig sein in diesem Spiel", hatte der Trainer am Vortag noch gesagt. Klang wie eine Einsatzgarantie, war aber ganz offensichtlich keine. Statt des Portugiesen berief der Coach Yussuf Poulsen in die Startelf.

Marsch griff richtig. Denn es war der Däne, der mit seinem Hintern und unter Mithilfe der Fußspitze von Almamy Touré das einzige Tor der ersten Halbzeit erzielte, RB nach 35 Minuten 1:0 in Führung brachte. Bitter für die Gastgeber: Die Ecke, die dem Treffer vorausgegangen war, hätte Schiri Daniel Schlager so nicht geben dürfen. Denn im Zweikampf zwischen Josko Gvardiol und Djibril Sow war es eben doch der Kroate, der den Ball zuletzt berührte. Unverdient war das 1:0 indes nicht. Leipzig - mit Dreierkette gestartet - investierte viel, ließ das Leder laufen, hatte zwischenzeitlich 77 Prozent Ballbesitz. Doch wie immer galt auch in diesem Fall die alte Regel: Es geht nicht darum, dass man den Ball hat, sondern darum, was man damit macht. Und da gab es auf Seiten der Sachsen, ähnlich wie schon im Pokal, Reserven. Zu selten saß der letzte Pass, zu oft waren die Hereingaben von rechts und links nicht genau genug. Was Jesse Marsch dennoch gefallen haben dürfte: Seine Jungs waren bereit, liefen, ackerten, setzten nach.

Pfiffe gegen Silva

Oliver Glasners SGE trug in Halbzeit eins über weite Strecken wenig Aktives zur Partie bei, ließ die Gäste gewähren, stellte aber die Passwege gut zu und lauerte. Auch das erinnerte ein wenig an die Babelsberger vom Dienstag. Der große Unterschied: die Qualität. Denn wenn RB patzte und Frankfurt umschaltete, wurde es gefährlich. Die beste Gelegenheit vergab Filip Kostic, der in der 18. Minute erkannt hatte, dass Peter Gulacsi ein klein wenig zu weit vor seinem Kasten stand. Kostics Schuss-Flanke wurde lang und länger, senkte sich hinter dem Keeper und knallte ans Kreuzeck. Es wäre ein würdiges Tor des Monats gewesen.

(1) Peter Gulacsi: Wenig beschäftigt, was für seine Vorderleute spricht. Steht bei Kostics Latten-Fernschuss zu weit vor seinem Kasten, unterbindet aber gefährlichen Eintracht-Konter stark vor seinem Strafraum. Note 3

Mit Wiederanpfiff änderte sich an den Gegebenheiten zunächst wenig. Frankfurt stand defensiv weiter stabil, versuchte, den Sachsen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Die blieben ebenfalls am Drücker. Glasner reagierte in der 59. Minute mit einem Doppelwechsel, brachte Jens Petter Hauge und Aymen Barkok. Vor allem Letzterer legte los wie die Feuerwehr, marschierte zum Einstand gleich mal im Duell mit Angelino die rechte Außenbahn hinunter, konnte dort erst von Gvardiol gestoppt werden. Auch die Fans legten noch einmal in Sachen Stimmung drauf: Als Marsch in der 65. Minute Rückkehrer Silva für Torschütze Poulsen brachte, ertönte ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert. Jetzt war Feuer in der Bude. Die Eintracht nahm die Atmosphäre auf, machte nun so richtig mit. Auf Leipziger Seite vergaben Szoboszlai, Christopher Nkunku und der eingewechselte Emil Forsberg (völlig frei vorm Tor) beste Gelegenheiten. Dann kam die 94. Minute, ein letzter Freistoß und Lucas Tuta. Der belohnte sein Team und bestrafte Leipzigs Fahrlässigkeit.

