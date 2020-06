Ein Tormann als Vorbereiter: RB Leipzigs Gulacsi schafft in Köln seltenes Kunststück

Leipzig. Es war eine DER Szenen des 4:2 (2:1)-Siegs von RB Leipzig beim 1. FC Köln: Peter Gulacsi fischt einen Freistoß von Kölns Florian Kainz aus der Luft, sieht Timo Werner davon eilen, drischt den Ball gut 50 Meter nach vorne in den Lauf des Nationalstürmers. Der nimmt die Kugel im Vollsprint mit und legt sie Sekunden später vorbei an Schlussmann Timo Horn zum 3:1 ins rechte Eck (50.). Traumtor Werner, Vorlage Gulacsi, Applaus Julian Nagelsmann. Kein anderer Bundesliga-Torhüter hat dieses seltene Kunststück in der laufenden Saison vollbracht.

Für Gulacsi war es sogar schon das zweite Mal: Gegen den VfL Wolfsburg legte er am achten Spieltag – ebenfalls Werner – einen Treffer auf. Damit liegt der RBL-Hüter teamintern gleichauf mit Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Nordi Mukiele und Kevin Kampl. „Natürlich trainiert man so etwas, aber im Spiel muss schon viel zusammenpassen, damit es zu so einer Situation kommt“, sagte der Ungar nach Schlusspfiff. „In dem Moment, in dem ich den Ball hatte, habe ich aus dem Augenwinkel schon gesehen, dass Timo unterwegs ist und relativ viel Raum vor ihm ist. Ich habe einfach versucht, den Ball so lang wie möglich vor ihm zu spielen. Gottseidank hat das geklappt.“

Laut dem Online-Portal „ligainsider.de“ hat in den vergangenen fünf Jahren kein Bundesliga-Torwart mehr als eine Vorlage pro Saison auf der Habenseite. 2018/19 schafften das nur Alexander Schwolow (SC Freiburg) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim). 2017/18 trug sich gar kein Schlussmann in die Scorerliste ein. 2016/17 und 2015/16 bereiteten René Adler (HSV) und Jaroslav Drobny (Werder Bremen/HSV) je einen Treffer vor. Gulacsi hatte laut „transfermarkt.de“ vor der aktuellen Saison erstmal einmal ein Tor eingeleitet: als Leihspieler des FC Liverpool in Diensten des englischen Zweitligisten Hull City im Jahr 2011. Und nun schon das zweite Mal in einem halben Jahr.

FC-Profis schimpfen über Gulacsi-Assist

FC-Kapitän Jonas Hector haderte mit dem Assist des Schlussmanns. „Das Tor von Timo Werner ist zu einfach, ein langer Ball. Wir haben es Leipzig zu einfach gemacht. Wir rücken zu langsam nach, sind nicht gut gestaffelt.“ Kölns Innenverteidiger Rafael Czichos ärgerte sich ebenfalls über das schwache Defensivverhalten seiner Mannschaft. „In der zweiten Hälfte haben wir Tore hinnehmen müssen, die uns im ganzen Leben nicht passieren dürfen. Das wird gegen RB Leipzig dann sofort bestraft.“ Sieben Minuten nach Werners 25. Bundesligator (50.) erzielte Winterzugang Dani Olmo mit dem 4:2-Endstand seinen ersten Treffer im deutschen Oberhaus. In Hälfte eins trafen Patrik Schick (20.) und Christopher Nkunku (38.) nach Kölns Führungstor durch Jhon Cordoba (7.) für RB. Anthony Modeste (55.) gelang nach der Pause der zweite FC-Treffer.

