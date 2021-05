"Ein Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist": Stimmen zu Dynamo Dresdens Meisterstück

Wiesbaden. Dynamo Dresden ist Drittliga-Meister. Eine Woche nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga machten die Sachsen am Samstag mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden den Titelgewinn perfekt. Pascal Sohm (21.) markierte das Tor des Tages, mit dem Dynamo nach 2016 bereits das zweite Mal in der Vereinsgeschichte den silbernen Meisterschafts-Pokal in Empfang nehmen durfte.

