Ein Treffer gegen den VfL Wolfsburg? RB Leipzigs Willi Orban weiß, wie's geht

„Seitdem steht bei Wolfsburg die Null“

Wolfsburg ist seit jenem 2:2-Abstauber 756 Spielminuten (666 in der Bundesliga , 90 im Pokal gegen Schalke ) ohne Gegentor. Keeper Koen Casteels ist damit Sechster in der Rangliste der Zu-null-Serien. Hinter Timo Hildebrand, zweimal Oliver Kahn und zweimal Manuel Neuer.

Weiß Orban, 28, dass er der letzte Torschütze gegen die Wölfe war/ist? „Ja, das ist mir bewusst, seitdem steht bei Wolfsburg die Null“, sagt der torgefährlichste Abwehrspieler der RB-Geschichte vorm Pokal-Viertelfinal-Match gegen den VfL in der Red-Bull-Arena (Mittwoch, 20.45 Uhr). Orbans Saisonbilanz: 20 Ligaspiele, vier Tore, eine Vorlage. Drei DFB-Pokalspiele, ein Tor. Lediglich in seinen sechs Champions-League -Spielen ging der Ex- Lauterer leer aus.

„Wir wollen ins Halbfinale“

Unter einem Mangel an Selbstwertgefühl leidet der Bundesliga-Dritte Wolfsburg nicht. Cheftrainer Oliver Glasner, 46: „Pokal ist alles oder nichts, sage ich immer zu meinen Spielern. Und ja, wir wollen alles.“ Leipzig schlagen, das Halbfinale wuppen, in Berlin Mitte Mai den Pott stemmen. Der letzte diesbezügliche Akt ist länger her, aber noch in bester Erinnerung. Am 30. Mai 2015 verhunzten die Wolfsburger Jürgen Klopps Abschied aus Dortmund, bissen den BVB 3:1 weg.