Ein Trio für den 96-Angriff: Wer stürmt gegen den Hamburger SV?

Von den Dreiecksbeziehungen im Sturm nahm 96 zuletzt Abstand. Es bildeten sich passende Sturmpaare. Beim 3:0 in Wiesbaden tanzte Marvin Ducksch mit Cedric Teuchert einen 96-Walzer, im Heimspiel gegen Fürth kam die WG aus dem Rhythmus. Ducksch fand nach der Pause einen neuen Partner in Hendrik Weydandt: Flanke, Kopfball, 1:1 – eins, zwei, drei! Der 96-Trainer startete am Dienstag eine neue Partnerwahl in Vorbereitung auf das Spiel beim Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr).