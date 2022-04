"Ein unglaublicher Weg": Rekord-Torschütze Knauff nach Frankfurts nächstem Europa-Coup emotional

Der Traum vom Endspiel in der Europa League ist für Eintracht Frankfurt nach einem erneut starken Auftritt greifbar nahe. Der Bundesligist gewann das Hinspiel des Halbfinals am Donnerstagabend bei West Ham United mit 2:1 (1:1) und kann die Reise zum Finale am 18. Mai in Sevilla am kommenden Donnerstag vor heimischer Kulisse perfekt machen. "Wir haben eine sehr gute Ausgangsposition. Das waren sehr viele positive Emotionen. Es zuhause perfekt zu machen, wäre mit das schönste“, sagte Torhüter Kevin Trapp.

