Ein weiteres verlorenes Jahr: Schäfers Arbeit wird kaum Spuren hinterlassen

„Es gibt nur einen Martin Kind.“ Robert Schäfer (45) sagte den Satz in seinem ersten Interview als neuer Stadion- und Ticket-Geschäftsführer von Hannover 96. Es sollte respektvoll klingen. So wie: „Es gibt nur einen Rudi Völler.“ Kinds Nachfolger werden, als Chef der Profigesellschaft von Hannover 96, das stand in der Überschrift auf Schäfers Karriereplan. So kommunizierte er das intern, überzeugt von sich, seinen Plänen und seiner Lebensleistung.

Anzeige

Aber Schäfer überschätzte seine Position – die Strukturen bei 96 hat er insgesamt unterschätzt. Er verzettelte sich in Kommunikationsdetails, erfand Botschaften, wofür er, wofür Hannover 96 eigentlich stehen sollte. Mit Inhalt konnte und durfte er dies nicht füllen. Sein ursprünglich unbefristeter Vertrag wurde am Donnerstag offiziell zum 30. Juni aufgelöst. Am Freitag ließ er ausrichten, er wolle zumindest das Jahr vollmachen und weiterarbeiten bis zum Sommer. Es gibt nur ein Jahr Robert Schäfer, und es gibt weiterhin einen Martin Kind.