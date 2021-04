"Ein Zeichen der Wertschätzung": Sachsen investiert 1,1 Millionen Euro in Fanprojekte

Leipzig. Anfang Februar veröffentlichten die sächsischen Fanprojekte einen offenen Brief an den Innenminister Roland Wöller (CDU). Darin forderten sie die bedarfsgerechte Förderung seitens des Landes für die Projekte in Aue, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Zwickau sowie Plauen-Vogtland. Die jährliche Förderung von 450.000 Euro müsse auf 550.000 bis 570.000 Euro erhöht werden, so die sportpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Marika Tändler-Walenta.

