Einblick in die Kabine: Wirbel um Facebook-Video von Hertha-Stürmer Salomon Kalou

Mit einem pikanten Facebook-Video hat Salomon Kalou ungewöhnliche Einblicke in die Trainingsabläufe bei Hertha BSC gegeben . Unter anderem ist auf den am Montag veröffentlichten Aufnahmen des 34 Jahre alten Offensivspielers auch zu sehen, wie bei seinem Teamkollegen Jordan Torunarigha eine Probe für einen Corona-Test genommen wird.

Nach Vorfall in Köln: Laschet lobt DFL-Gesundheitskonzept - Seehofer lehnt "Privilegien" für Fußballprofis ab

Kalou filmt sich rund eine halbe Stunde selbst - zunächst auf der Autofahrt, bei der er Beifahrer ist, auf dem Weg zum Trainingszentrum. Dort angekommen begrüßt er zunächst den Athletik-Trainer per Handschlag, bevor er in der Kabine fünf seiner Teammitglieder ebenfalls mit Körperkontakt begrüßt. Damit führten die Spieler von Hertha BSC die Abstandsregeln und das Hygiene-Konzept der DFL ad absurdum .

Doch damit nicht genug. Kalou filmt selbst in der Kabine weiter, als er und seine Mannschaftskollegen sich über die neuesten Gehaltschecks unterhalten. Kalou nimmt aus seinem Spind einen Brief, hält ihn in die Kamera und erzählt, dass es die Gehaltsabrechnung ist. Elf Prozent weniger hätte er bekommen. Ein anderer Spieler im Raum spricht sogar von 15 Prozent. „Ich verstehe es nicht. Das ist verrückt, Bro. Ich verstehe nicht, warum sie das machen. Ich werde ihn fragen: Verarscht ihr uns? Wenn sie das mit jedem Spieler machen, verdienen sie eine Menge Geld“, sagt Vedad Ibisevic, der wohl nicht weiß, dass Kalou live streamt.