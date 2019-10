Einblutung im Knie: Fehlt Ducksch Hannover 96 im Heimspiel gegen Sandhausen?

Seine Torgefahr wäre für den geplanten ersten Heimsieg der Saison am Freitagabend gegen Sandhausen so wichtig, aber um den Einsatz von Marvin Ducksch muss 96 zittern.

Der 96-Stürmer hatte sich am vergangenen Samstag schon beim Aufwärmen in Karlsruhe eine kleine Einblutung im Knie zugezogen, hielt die Partie aber fast durch. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass der Angreifer keine weiteren Schäden am Knie hat, zur Vorsicht setzte Ducksch aber am Dienstag mit dem Training aus.

Wie lange die Pause dauert, ist noch offen. Es sei allerdings "nichts Schlimmes", berichtete 96 auf Nachfrage. Bis zum Freitag haben 96 und Ducksch nur noch zwei weitere Einheiten...