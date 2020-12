Einbruch im Stadion des Friedens: MoGoNo Leipzig und LLV bestohlen

Leipzig. Der Weihnachtsfriede war den Langfingern überhaupt nicht heilig: In der Nacht vom ersten zum zweiten Weihnachtsfeiertag wurde die SG MoGoNo zum wiederholten Mal von Personen heimgesucht, die der „Disziplin Diebstahl und Vandalismus“ nachgehen. Schaden entstand im traditionsreichen Stadion des Friedens in der Max-Liebermann-Straße, wo auch der Leipziger Leichtathletik-Verband (LLV) seine Heimstätte hat.

Strafanzeige gegen Unbekannt

Für den LLV ist die Bescherung doppelt böse. Denn die Stadtmeisterschaften 2021 stehen bereits wegen Corona sehr infrage. Im Programm unter anderem 5000 m Bahnlauf, erwartet werden 250 Teilnehmer. „Nun können keine Zeiten mehr genommen werden beziehungsweise keine bestenlistenreife Ergebnisse in die Statistik eingehen, es fehlen Windmesser. Zusätzliche Kosten kommen auch für erneute Eichungen der Kamera etc. auf den Verband zu“, so Tasso Hanke, der zudem mitteilte, dass das Arena-Schülerhallensportfest am 6. Februar endgültig auf des Messers Schneide steht.