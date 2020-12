"Eindeutig kein einfaches Spiel": Stimmen zum 0:0 von RB Leipzig gegen Köln

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Tyler Adams (RB Leipzig): „Es war sehr eindeutig kein einfaches Spiel. Wir hatten in der ersten Hälfte einige Chancen. Hätten wir die Chancen genutzt, wäre es ein anderes Spiel geworden. Wir hätten früh einen Treffer erzielen müssen. Bei dem 0:0 zur Halbzeit war es klar, dass Köln in der zweiten Hälfte wieder tiefer steht, was es schwieriger gemacht hat, Chancen herauszuspielen. Dennoch hatten wir Einige und hätten sie nutzen müssen. Wir waren nicht aggressiv genug im letzten Drittel.“ ©