Eindhoven-Talent Cody Gakpo "stolz" auf Bayern-Gerüchte: "Natürlich ernsthaft darüber nachdenken"

Neben Ibrahim Sangaré, Olivier Boscagli oder auch Noni Madueke besitzt der PSV Eindhoven mit Cody Gakpo ein weiteres Top-Talent. Im Sommer gab es bereits Gerüchte über ein angebliches Interesse des FC Bayern. Gegenüber Voetbal International reagierte der 22-Jährige auf dieses Gerücht. "Das ist natürlich ein sehr großer Klub, es ist schön, wenn man mit so etwas in Verbindung gebracht wird. Das macht mich stolz", sagte der niederländische Nationalspieler dem Fußballmagazin. Anzeige

In Eindhoven führt der Linksaußen die interne Marktwerte-Tabelle laut transfermarkt.de mit 22 Millionen Euro an. Unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt ist Gakpo in allen Wettbewerben gesetzt. Fünf Tore und sieben Vorlagen gab der 22-Jährige bis dato in 17 Pflichtspielen. Der Teamkollege der beiden früheren deutschen Nationalspieler Philipp Max und Mario Götze schaffte zudem erst im Sommer den Sprung in die niederländische Nationalmannschaft. Wenig später gab es die ersten Gerüchte über ein angebliches Interesse des FC Bayern. Voetbal International und auch Sky berichteten vor wenigen Monaten noch von Scout-Beobachtungen.

"Wenn es konkret wird, muss man natürlich ernsthaft darüber nachdenken. Aber ich muss vor allem auf meine Karriere achten und darauf, was das Beste für mich ist", sagte Gakpo, der in Eindhoven noch einen langfristigen Vertrag bis Ende Juni 2025 besitzt. Während der Nationalspieler bei der PSV gesetzt ist, würde ihm beim FC Bayern aufgrund der Konkurrenz-Situation auf seiner Position ein Platz auf der Bank drohen. Für den 22-Jährigen wäre das keine Option, wie er im Gespräch weiter erklärte: "Der Plan, den ich habe, ist nicht in Stein gemeißelt, aber Entwicklung und Perspektive sind sehr wichtige Aspekte. Es ist nicht die Absicht, dass ich, wenn ich den Schritt mache, irgendwo auf der Bank lande".