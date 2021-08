Eindhoven-Profis Götze, Max und Co. nach CL-Aus enttäuscht: "Haben unser Herz auf dem Platz gelassen"

"Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen, aber leider hat es nicht gereicht, um den letzten Schritt in die UCL-Gruppenphase zu machen. Es tut mir für den ganzen Verein so leid, dass wir unser großes Ziel, für das wir so hart gearbeitet haben, nicht erreichen konnten. Danke an die Fans, die uns über 90 Minuten gepusht haben", schrieb der Ex-Weltmeister Mario Götze am Mittwoch auf seinem Twitter-Kanal. Der 29-Jährige vermisste "die Effizienz", Teamkollege Philipp Max blutete das Herz: Nach dem Verpassen der Champions League war bei den beiden deutschen Profis des niederländischen Klubs PSV Eindhoven die Enttäuschung riesengroß.

Anzeige