Ex-BVB-Profi Mario Götze über Kritik an Eindhoven-Transfer: "Warum sollte das eine Flucht sein?"

Eindhoven statt Berlin, Eredivisie statt Bundesliga, niederländische Beschaulichkeit statt Big-City-Rummel. Auf der langen Suche nach einem neuen Impuls für seine ins Stocken geratene Karriere ist Mario Götze in Holland fündig geworden. In der Hoffnung auf mehr Spielanteile und Wertschätzung unterschrieb der zuletzt vereinslose Weltmeister von 2014 einen Zweijahresvertrag bei der PSV Eindhoven - und nicht wie zuletzt erwartet bei Hertha BSC. Auf der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung sprach der 28-Jährige über ...

...seine ersten Eindrücke: "Heute war das erste Training. Meine ersten Eindrücke sind positiv. Ich freue mich, wieder auf dem Platz zu stehen. Es ist eine gute Kultur. Es ging recht schnell. Aber ich will hier wieder Fußball spielen und Spaß haben."

...Trainer Roger Schmidt und seine Ziele: "Ich hatte mich schon vor Wochen und Monaten mit Roger unterhalten. Seine Art, Fußball zu spielen, hat mich überzeugt. Ich will hier Spiele gewinnen und Titel holen."

...die Überraschung über den Transfer in Deutschland: "Es mag sein, dass gerade in Deutschland die Leute überrascht waren. Es gab andere Optionen, ich hatte Kontakt zu anderen Trainern und Vereinen. Aber ich will nicht näher darauf eingehen. Ich habe mich für die PSV vor allem wegen des Trainers entschieden."