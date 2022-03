Berichte: Eindhoven-Trainer Roger Schmidt vor Unterschrift bei Benfica Lissabon

Führt es Roger Schmidt nach Stationen in Deutschland, Österreich, China und den Niederlanden im Sommer nach Portugal? Unter anderem berichtet der Kicker, dass der Deal zwischen dem deutschen Trainer und dem portugiesischen Top-Klub Benfica Lissabon vor dem Abschluss steht. Der 55-Jährige werde den Posten in Portugal vom bisherigen Coach Nélson Veríssimo ab dem 1. Juli übernehmen. Bei Benfica würde Schmidt unter anderem auf den deutschen Nationalspieler Julian Weigl treffen.

Schmidts aktueller Klub PSV Eindhoven hatte Anfang Februar mitgeteilt, dass der 55-jährige Chef-Trainer seinen im Juni auslaufenden Vertrag nach zwei Jahren nicht verlängern werde. Die Benfica-Verantwortlichen Rui Costa und Lourenço Coelho waren laut der portugiesischen Zeitung Record in dieser Woche in Deutschland, um Schmidt von der Aufgabe in Lissabon zu überzeugen. Laut Kicker steht eine Unterschrift "unmittelbar bevor".