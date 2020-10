Eindhoven-Trainer Roger Schmidt schwärmt von Neuzugang Götze: "Gerissener und intelligenter Spieler"

Mario Götze feierte bei seinem neuen Klub PSV Eindhoven einen Einstand nach Maß. Direkt bei seinem ersten Einsatz in der Eredivisie gegen den PEC Zwolle traf der 28-Jährige, mit dem beim BVB nach seinem im Sommer ausgelaufenen Vertrag nicht verlängert wurde, nach nur neun Minuten. Auch seine zweite Partie, das Debüt in der Europa League gegen den FC Granada, veredelte Götze mit einem Treffer. Für Trainer Roger Schmidt hängt der Traumstart Götzes bei seinem neuen Klub mit den Begleitumständen zusammen. "Ich habe in den ersten Tagen bemerkt, dass er sich gut gefühlt hat und dass seine Mitspieler es auch toll fanden, dass er dort war", erklärte der PSV-Coach im Podcast "Einfach Fußball" bei WDR2.