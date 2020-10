"Eindrucksvoll", "anpassungsfähig": ManU-Coach Solskjaer lobt RB Leipzig und Coach Nagelsmann

Nichtsdestotrotz: Nach dem 2:1-Sieg bei Paris Saint-Germain zum Auftakt der Königsklasse wollen die Red Devils am Mittwoch (Anpfiff 21 Uhr MEZ) den ersten Heimsieg einfahren. „Wir sehen jedes Spiel als Chance, drei Punkte zu holen. Unser Ziel ist es, uns so schnell wie möglich zehn Punkte zu erspielen“, so Solskjaer. Denn in einer Vierergruppe könne man dann davon ausgehen, über die Gruppenphase hinauszukommen.

Rote Teufel vs. Rote Bullen: Reicht RB Leipzigs Leistung gegen Hertha in Manchester?

In der Vorbereitung auf die Begegnung habe er sich den Gegner genau angeschaut, so der ManU-Coach. „Wir haben Leipzig schon in den vergangenen Jahren international auf dem Radar gehabt. Und wir haben uns auch ihre besten Spiele in der Bundesliga angesehen." Kollege Nagelsmann könne sehr vielseitig planen und seine Mannschaft durchaus wandlungsfähig aufstellen. "Das ist uns bewusst." Dennoch sei der Stil immer der gleich. "Sie wollen mit hohem Tempo und Druck dominieren. Wir bereiten uns auf ein schwieriges Spiel gegen ein Team vor, das in den verschiedensten Weisen auftreten kann.“