"Eine absolute Erfolgsgeschichte": BVB-Sportdirektor Michael Zorc über Hakimi, Reyna und Haaland

...einen möglichen Verbleib von Achraf Hakimi, dessen Leihe von Real Madrid eigentlich am Saisonende ausläuft: "Wir haben schon das Interesse, dass man auf der Zeitschiene eine Lösung mit Real und Achraf hinbekommt und er vielleicht doch nächste Saison in Dortmund Fußball spielt."

...eine mögliche Vertragsverlängerung mit Talent Giovanni Reyna (17, Vertrag bis 2021): "Trainer Lucien Favre und ich uns sind uns sehr einig, was die perspektive von Gio angeht. Wir glauben, dass er eine gute und große Zukunft vor sich hat. Wir sind in guten gesprächen, ihn, sobald er 18 wird, so lange wie möglich an den BVB zu binden. Das ist eine absolute Erfolgsgeschichte und die werden wir weiter fortsetzen."

...die Entwicklung von Winter-Neuzugang Erling Haaland (19): "Die Torausbeute (13 Treffer in 14 Bundesliga-Spielen, Anm. d. Red.) konnte man nicht erwarten, maximal erhoffen. Es ist schon ein Schritt, aus der österreichischen in die deutsche Bundesliga zu gehen. Er ist noch sehr jung. Alles was man gesehen hat, war noch nicht so nachhaltig, auch wenn er in der Champions League schon getroffen hatte. Er muss sich noch daran gewöhnen, Mittwoch-Samstag-Mittwoch zu spielen."