Eine Amateurfußball-Karriere für die Geschichtsbücher: Joachim Kirk steht auch mit über 50 Jahren noch im Tor

Arminia Hannover drängt auf den Ausgleich zum 2:2, doch Joachim Kirk im Tor des SC Langenhagen ist nicht zu überwinden. „Einmal, als ein Schuss vom Innenpfosten ins Tor gesprungen wäre, bekam ich gerade noch die Fingerspitzen dazwischen.“ So steht es im Spielbericht des damals Elfjährigen Kirk, der alles rund um die Partie der „1. Knaben von Arminia gegen die 1. Knaben des SCL“ am 16. Oktober 1971 feinsäuberlich in einem DIN-A4-Schulheft aufgeschrieben hat.

Alle Spiele, alle Tore – und das seit fast 50 Jahren. Seine Aufzeichnungen, aber auch die Zeitungsartikel und Mannschaftsfotos, die die Stationen seiner Karriere dokumentieren, füllen mittlerweile in seinem Haus in Altwarmbüchen dutzende Ordner. „Ich bin sehr strukturiert“, sagt der heute 60-Jährige und lacht. Dass er Beamter ist, nun ja, es mag eine Rolle spielen. Aber der Fußballer Kirk war und ist vor allem eins: Ein außergewöhnlich guter Torwart.

18 Gegentore in 18 Spielen Wie gut, das zeigte Kirk wieder einmal im Freundschaftsspiel der Ü50-Mannschaft des TSV Godshorn gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Mittwochabend. Dass er mittlerweile im kleinen Tor steht, macht die Sache im fortgeschrittenen Alter ein bisschen einfacher. „In der Ü32 haben wir noch auf große Tore gespielt. Da kamen die Flanken reingezischt, aber ich konnte da nicht mehr richtig hinlaufen. Weil es auch ein bisschen im Rücken gezwickt hat, habe ich mit großen Toren aufgehört“, erzählt der Keeper, der auch heute noch die gegnerischen Stürmer mit seinen Paraden zur Verzweiflung bringt. „Mein Hobby ist Stürmer ärgern. Ein guter Torwart ist für eine Mannschaft die halbe Miete“, sagt der Altwarmbüchener und belegt diese Aussage mit der Gegentorstatistik des Godshorner Ü40-Teams von vor zwei Jahren: „Mit 18 Gegentoren in 18 Spielen sind wir Zweiter geworden. Ich denke, das kann sich sehen lassen“, sagt Kirk.

DFB-Pokal Nostalgie mit Krähenwinkel Das gilt auch für seine Erfolge mit den Mannschaften aus der Region, bei denen er von 1978 bis 2000 im Tor stand. Mit dem OSV Hannover, dem TSV Isernhagen, den Sportfreunden Ricklingen sowie dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide feierte der Keeper in 20 Jahren mehrere Meisterschaften und Aufstiege, 1986 wurde Kirk mit den Amateuren von Hannover 96 Bezirkspokalsieger, was ihm 1989 auch mit Ricklingen gelang. Gute Erinnerungen – und natürlich auch die dazugehörigen Zeitungsartikel – hat der Torhüter an das DFB-Pokalspiel 1991 mit den Krähen beim damaligen Drittligisten SSV Reutlingen. „Wir haben in der 6. Liga gespielt und hatten in der ersten Runde ein Freilos. Das Spiel ging zwar 1:4 verloren, aber wir haben lange Zeit wirklich gut mitgehalten. Das war schon etwas Besonderes“, sagt der Leiter des Bauamtes der Gemeinde Isernhagen.

Große Klappe aber etwas dahinter Verloren ging auch das Landespokalfinale 1989, in dem sich Krähenwinkel mit Kirk im Kasten allerdings erst im Elfmeterschießen dem TuS Bersenbrück geschlagen geben mussten. Am KK-Torhüter lag es jedoch nicht. „In der Halbzeit hat mich ein Reporter gefragt, wie das Spiel denn ausgeht“, erzählt Kirk. „Ich habe ihm geantwortet, dass wir gewinnen und ich zwei Elfmeter halte. Das habe ich auch gemacht, gleich die ersten beiden - und sogar noch den ersten Elfmeter für uns verwandelt. Hat aber leider trotzdem nicht gereicht.“

Leiden mit den Roten Nachhaltig beeindruckt haben ihn besonders seine Trainer Rainer Behrends (Ricklingen) und Jürgen Stoffregen (Krähenwinkel). „Rainer war eher der Kumpeltyp. Aber wenn er eine Ansage gemacht hat, dann hast du auch pariert. Er wusste immer genau, was er tut“, sagt Kirk, der auch die Arbeit und Einstellung von Stoffregen lobt. „Er hat bei der Vorbereitung einen enormen Aufwand betrieben und konnte dir vor jedem Spiel zu jedem gegnerischen Spieler mindestens zwei Sätze sagen. Von ihm habe ich viel mitgenommen“, sagt der Keeper, der jahrelang auch für die HAZ-Auswahl zwischen den Pfosten stand und seit seiner Kindheit großer 96-Fan ist. „Die Roten waren immer meine Mannschaft. Deshalb leide ich auch so darunter, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen.“

„Ich bin ein Wettkampftyp, deshalb hat mir die Corona-Pause auch so sehr zugesetzt. Immer nur Fußballtennis, das geht gar nicht!

Wenn der Fußball Pause macht oder Kirk sich mal wieder zu sehr über 96 geärgert hat, beschäftigt sich der 60-Jährige gerne auch mit anderen Sportarten wie Tennis und Beachvolleyball. „Alles am liebsten mit Ball“, sagt der Vater von vier erwachsenen Kindern. Er stellt sich gerne zu Hause an den Herd, ist auf seinen Reisen meistens individual unterwegs, verfolgt diverse Bauprojekten in den eigenen vier Wänden und freut sich auf den Oktober, wenn er seine Petra heiraten wird. Wenn der Ball jedoch wieder rollt und er zwischen die Pfosten kann, ist er sofort wieder dabei. „Ich bin ein Wettkampftyp, deshalb hat mir die Corona-Pause auch so sehr zugesetzt. Immer nur Fußballtennis, das geht gar nicht“, sagt Kirk.

Torwechsel nach jeder Niederlage Auch er hat, wie das bei Torhütern nun mal so ist, so seine kleinen Macken. „Nach jedem verlorenen Spiel wechsele ich mein Trikot“, erzählt der Beamte. Für reichlich Trikottausch im Hause Kirk hat lange Zeit Uwe Puppel gesorgt. „Wenn ich einen Stürmer wirklich gefürchtet habe, dann war er das. Der war vor dem Tor so abgezockt, unglaublich“, sagt Kirk.