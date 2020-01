Eine Ära geht zu Ende: Stephan Lux hört nach elf Jahren als HSV-Trainer auf

Lux stand in seiner HSV-Zeit dafür, junge Spieler zu entwickeln und zu Leistungsträgern zu machen. Mit großem Erfolg. „Wir haben immer vertrauensvoll zusammengearbeitet. Elf Jahre sind eine ungewöhnlich lange Zeit. Das spricht für die Arbeit von Stephan und für unseren Verein“, sagt Brandes. Trotz begrenzter finanzieller Mittel etablierte Lux den HSV als feste Größe in der 3. Liga.

„Ich bin froh, dass ich selbst entscheiden konnte, wann ich gehe“, sagt Lux. „Ich denke, man hat sich gegenseitig viel zu verdanken. Ich wünsche mir, dass es in Anderten weitergeht.“ Als Nachfolger des legendären Klaus Graafmann arbeitete er von 1999 bis 2003 zum ersten Mal am Eisteichweg und führte die Mannschaft zurück in die 3. Liga. Unter dem heutigen Bundestrainer Christian Prokop spielte der HSV ab 2007 sogar in Liga 2.

Als Prokop nach Magdeburg wechselte, kehrte Lux zurück und übernahm mit Partner Alfred Thienel. Die Spielzeit 2009/2010 war die erfolgreichste in der Vereinsgeschichte, nach dem Verlust des Hauptsponsors ging es zurück in Liga 3. Für den Trainer kein Problem: „Ich habe gemerkt, dass Profihandball nichts für mich ist“, sagt er rückblickend.