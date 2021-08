Eine deutsche Meisterin für Handball-Drittligist VfL Wolfsburg

Trotzdem wird Liebing auch mit einem Gastspielrecht für die A-Juniorinnen des HSV Warberg/Lelm ausgestattet, dem Team, bei dem sie spielte, bevor sie nach Hannover wechselte und dort zur deutschen Meisterin reifte.

"Nun wollte sie zurück in die Region", so Bült. Die Fahrten nach Hannover seien in Zukunft zu zeitaufwendig, da Handball und Schule unter einen Hut gebracht werden müssen - und so fand die 17-Jährige den Weg zum VfL. Der Kontakt entstand über Freundinnen, die im Wolfsburger Juniorinnen-Team spielen. Liebing erkundigte sich bei ihnen nach dem VfL, trainierte mit - und bleibt! Bült: "Es passt sportlich, es passt menschlich. Wir freuen uns!"