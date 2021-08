Eine DFB-Mail und ein Zettel: Das passierte rund um den Wolfsburger Wechselfehler in Münster

Wer hat wem was wann gesagt? Und wer hat es wie verstanden? Aus den Aussagen während der DFB-Sportgerichtsverhandlung zum Pokal-Aus des VfL Wolfsburg nach dem Wechselfehler in Münster lässt sich nun der Ablauf konstruieren, der zu dem folgenschweren Patzer geführt hat.

Im Vorfeld des Spiels: Alle Pokal-Teilnehmer bekamen im Juli per Mail ein Info-Schreiben vom DFB, beim VfL ging es an fünf Personen, erreichte aber offenbar weder Sportdirektor Marcel Schäfer noch Trainer Mark van Bommel und seine Assistenten. Das hier ein internes Versäumnis vorliegt, sah der VfL ein.

In der Halbzeit der regulären Spielzeit: Der vierte Offizielle Thomas Fritsch habe, so seine eigene Aussage, Wolfsburgs Torwarttrainer Pascal Formann (ist beim VfL fürs Anzeigen von Auswechslungen zuständig) auf Nachfrage darüber informiert, wie die Wechsel-Regularien in der Verlängerung eines DFB-Pokalspiels aussehen.

Während der ersten Hälfte der Verlängerung: Nach Formanns Darstellung habe sich die VfL-Bank vergewissert, ob noch ein vierter, fünfter und sechster Wechsel möglich sei - in drei noch zur Verfügung stehen Wechselslots. Fritsch habe dies, auch in der Wahrnehmung von van Bommel, bejaht. „Ich habe ihn gefragt, ob wir noch drei Spieler wechseln können. Er hat ja gesagt“, so der Chefcoach. Auch Formann meinte: „Ich bin 1000-prozentig sicher, dass die Gespräche so stattgefunden haben.“ Fritsch hingegen behauptete, gesagt zu haben: „Ihr habt noch drei Wechsel-Slots und zwei Spielerwechsel zur Verfügung.“ Vor allem an dieser Stelle steht Aussage gegen Aussage - es gab also offenbar mindestens ein Missverständnis, VfL-Anwalt Christoph Schickhardt sprach sogar von einer „Märchenstunde“ und einem „irren Auftritt“ von Fritsch.

In der 98. Spielminute: Yannick Gerhardt kommt für Jerome Roussillon - der vierte Wolfsburger Wechsel.

In der 103. Spielminute: Van Bommel wechselt Sebastiaan Bornauw für Maxence Lacroix ein, der fünfte Wechsel. In derselben Spielunterbrechung geht anschließend auch Maximilian Philipp vom Platz, für ihn kommt Admir Mehmedi. Der sechste Wechsel. Fünf sind nur erlaubt. Fritsch greift nicht ein, er gab bei der Verhandlung an, sich bereits auf den kommenden Eckball fokussiert zu haben. Dieser Eckball führte zur Wolfsburger 2:1-Führung.

In der Halbzeit der Verlängerung: Fritsch fällt offenbar beim Nachtrag der Wechsel auf seinen dafür vorbereiteten Zettel auf, dass Wolfsburg einmal zu viel gewechselt hat. Da dieser Wechsel nicht mehr rückgängig zu machen ist, informiert er Schiedsrichter Christian Dingert noch nicht.

Nach dem Spiel: Nach dem Hinweis vor Fritsch trägt Dingert den nicht regelkonformen Wechsel in den Spielbericht ein, Preußen Münster bekommt Kenntnis davon und bereitet den Protest gegen die Spielwertung vor.