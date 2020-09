Eine Familiengeschichte des Sprints: Die Morawietz-Connection beim VfL Wolfsburg

Aber Tobias kam. Vielleicht gar nicht so überraschend. Das Talent liegt in der Familie. Die Mutter des U-18-Sprinters war selbst als Schülerin eine der Schnellsten Deutschlands, war norddeutsche Meisterin über 100 Meter, stellte gemeinsam mit Karin Janke, Andrea Hagen und Heike Rohmann die deutsche Meisterstaffel der Frauen über 100 Meter 1990. Damals hieß sie noch Birgit Leinemann. Später heiratete sie Oliver Morawietz, dem sie im Kraftraum immer wieder über den Weg gelaufen war.

Der Großvater schaute sogar ab und an zu. „Ich habe ihm auch schon mal ein Trikot oder einen Fußball gekauft. Ich fand, er sollte machen, was ihm Freude macht.“ Denn die Leichtathletik, wer wüsste das besser als der Coach, ist hart. Wen man überredet, der bleibt oft nicht lange.

Als er plante, mit dem Karriereende von Knipphals aufzuhören, da hatte Werner Morawietz an den Enkel nicht gedacht. Nur da war plötzlich eine Pernilla Kramer (2018 DM-Vierte über 200 Meter) ein Johannes Breitenstein und noch ein paar gute junge Leute. Morawietz, der schon in den 80ern deutsche Spitzenläufer beim VfL betreut hatte, konnte da einfach nicht lockerlassen. Der Enkel kickte derweil ganz gut bei der JSG Barnstorf/Hehlingen/Nordsteimke.

Diesen einen noch – und dann ist Schluss! Das war eigentlich der Plan von Werner Morawietz, ewiger Sprinttrainer beim VfL, gewesen. Der eine – der war Sven Knipphals. Bis vor kurzem noch der schnellste Wolf aller Zeiten. Wenn der aufhört, höre ich auch auf, so Morawietz‘ Gedanke. Dann kam es anders. Da war er 75. Und dann kam es noch anders. „Ich muss leider weitermachen“, sagt Morawietz heute mit einem Schmunzeln. Inzwischen ist er 77. Doch Weitermachen ist nun Familiensache. Der Enkel rennt. Und wie. Tobias Morawietz startet heute und morgen bei der U18/20-DM in Heilbronn über 100 und 200 Meter, ist über beide Distanzen ein Endlauf-Kandidat. Als Spätstarter in die Leichtathletik.

Die Mutter des Youngsters wiederum ist sich sicher, dass ihr Sohn in besten Händen ist. „Der Werner“, sagt sie, „der ist ein Pferdeflüsterer, nur mit Menschen, ein einmaliger Trainer, der weiß ganz genau, was im Athleten vorgeht, wie er das Training dosieren muss. Er ist ein harter Trainer, aber wenn die Sportler zeigen, dass sie wollen, dann tut er alles für sie.“ Wann der Coach aufhört? Wer weiß? Wo doch die VfL-Leichtathletik Familiensache ist. Vater und Großeltern von Sven Knipphals waren Top-Sportler – und die Mutter von Jeron Serbin, der auch für Wolfsburg bei der Nachwuchs-DM startet, war vor rund 30 Jahren auch eine gute Sprinterin des VfL.

Für den Großvater ist er beim Training „einer meiner Sportler, da behandele ich ihn genauso wie alle anderen auch, da gibt es keinen Bonus“. Der Enkel hat zwar das Gefühl, „dass er mich manchmal ein wenig härter fordert“, aber das könne, so der Coach höchstens daran liegen, „dass ihm das so vorkommt, weil er manche Übung noch nicht so aus dem Effeff wie die anderen kann.“

Den Schüler, der jetzt in der zwölften Klasse ist, trotz täglichen Trainings seinen Noten wie bisher allesamt auf 2 und besser halten will, ficht das nicht an. Er ist eine Mischung aus Gelassenheit, Selbstbewusstsein und Lockerheit. Ziele? „Schneller werden, ich denke nur von Wettkampf zu Wettkampf, Opa Werner sagt mir, worauf ich achten soll, ich versuche es umzusetzen.“

Werner Morawietz sagte früh: „In ihm steckt unheimlich viel.“ Noch längst nicht ausgereift, noch längst nicht an spezifisches Leichtathletik-Training gewöhnt, schaffte der Youngster 2019 schon die DM-Quali, verbesserte sich zu diesem Jahr enorm, knackte den über 40 Jahre alten Klubrekord über 100 Meter in seiner Altersklasse , legte an Muskelmasse zu, obwohl er immer noch hager wirkt. Mutter Birgit sagt: „Im Kraftraum haben die älteren Gewichtheber wie Jürgen Negwer, der schon zu meiner aktiven Zeit im Heber-Keller Eisen stemmte, zuerst über Tobis dünne Beine gescherzt. Jürgen hat ihn dann aber beim Krafttraining an die Hand genommen und ganz hervorragend unterstützt“.

VfL-Trio bei der DM der U18/U20: Livestream

Tobias Morawietz (U18) hat durchaus eine kleine Medaillenchance, der VfL Wolfsburg ist aber als Trio um Trainer Werner Morawietz bei der U18/U20-DM in Heilbronn vertreten. Nele Jaworski über 200 Meter der weiblichen U18 und Jeron Serbin (U20) sind außerdem dabei.

Heute nachmittag fuhr die Gruppe los. Elternunterstützung vor Ort gibt es nicht. Die DM findet unter Ausschluss von Zuschauern statt. Auch die Felder sind wegen Corona kleiner als üblich. Trotzdem hat der VfL ein Aufgebot am Start. Tobias Morawietz hat eine Medaillenchance, muss aber mit ungewöhnlicher Reihenfolge klar kommen. Am Samstag geht es auf die 200 Meter in seiner Altersklasse, erst am Sonntag auf seine Spezialstrecke 100 Meter. Üblich ist es umgekehrt. Wobei: Was heißt schon Spezialstrecke. Über 200 Meter hat er die fünftschnellste Meldezeit, über 100 Meter die Viertschnellste. Er war zuletzt immer wieder für starke Zeitverbesserungen gut, dennoch bleibt der 17-Jährige bescheiden. „Erst einmal in den Endlauf kommen.“

Während Morawietz (siehe Bericht) noch nicht lange in der Leichtathletik aktiv ist, ist der Leiferder Serbin, der in dieser Woche eine Ausbildung bei VW aufnahm, schon länger dabei, startete aber bis zum Wechsel 2019 für den SV Ettenbüttel. Serbin ist inzwischen nach Wolfsburg gezogen, ist ein 200-Meter Spezialist und hat sich beim VfL binnen eines Jahres von 22,76 Sekunden auf 22,18 verbessert. Damit hat er sich souverän für das DM-Halbfinale qualifiziert. Vielleicht klappt es mit einer Quali fürs Finale. Auch seine 11,10 über 100 Meter reichten für die Vorläufe, allerdings liegt er hier auf Platz 24 der Jahresbestenliste. Das Finale ist auch für Nele Jaworski nur theoretisch erreichbar, sie rutschte als 24. ins Feld über 200 Meter.

Keine Zuschauer im Stadion, aber im Internet auf leichtathletik.de gibt es einen Ticker und einen Link zum Livestream auf youtube.

Der Zeitplan für die VfL-Aktiven: Tobias Morawietz 200-Meter-Vorläufe Samstag ab 17.15 Uhr, Finale 19.10 Uhr. 100-Meter-Vorläufe am Sonntag, 13 Uhr, Finale um 14 Uhr. Jeron Serbin 100 Meter am Samstag 11.10 Uhr, Finale um 12.45 Uhr. 200 Meter am Sonntag 15.20 Uhr, Finale um 16.30 Uhr.

Nele Jaworski 200 Meter am Samstag 17.30 Uhr. Finale 19 Uhr.