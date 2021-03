"Eine gute Entscheidung": 96-Boss Kind freut sich über HSV-Spiel statt Osterruhe

Kein Oster-Lockdown, keine Spielpause in den Profiligen: Nachdem der ursprünglich geplante Beschluss für eine Osterruhe nun doch gekippt wird, kann auch der deutsche Profisport seinen Spielbetrieb über die Feiertage wie geplant aufrechterhalten. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass zu viele Folgeprobleme entstanden wären, hätte die Politik – wie zunächst beschlossen – den Gründonnerstag und Karsamstag zu Ruhetagen erklärt. Damit ist auch eine Zwangspause für die 1. und 2. Bundesliga vom Tisch.

Anzeige

Noch am Dienstag sah die Lage komplett anders aus. Die Tendenz ging dabei klar zu einer Absage – und zwar nicht nur der Partie von 96 gegen den HSV. "In Niedersachsen gehen wir davon aus, dass am Osterwochenende kein Profisport stattfinden wird", sagte Anke Pörksen, Sprecherin der niedersächsischen Landesregierung. Nun also die Kehrtwende der Politik.