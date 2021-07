Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss und Star-Gast Ilja Kaenzig

Nach der EM ist vor dem Zweitligastart – und das deutsche Unterhaus ist so prominent und traditionsreich besetzt wie nie zuvor. Von Hamburg bis Gelsenkirchen, von Dresden bis Bremen, von Rostock bis Kiel kämpfen die Klubs um den Aufstieg oder gegen den Abstieg. Da ist ordentlich Zunder vorprogrammiert. Natürlich diskutieren darüber auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). In der neuesten Ausgabe, die am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar ist, gibt es außerdem einen Gastauftritt von Ilja Kaenzig, der als Geschäftsführer des VfL Bochum den Sprung in die Bundesliga gerade hinter sich hat. Anzeige

Fuss berichtet von seinem intensiven Ausflug zu den Sommerspielen der Stars und ist ab Freitag wieder am Sat.1-Mikro im Einsatz. Zuvor ist er in diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert, zu hören. Doch diesmal gibt es jede Menge erstklassige Ware zu besprechen, auch in der Nachspielzeit.

In der aktuellen Folge "Die Besser-geht-nicht-2. Liga – von Hamburg bis Gelsenkirchen mit Ilja Kaenzig" erinnern sich die Protagonisten an Zeiten, in denen noch Raphael van der Vaart und Jefferson Farfan für den HSV und den S04 aufliefen und dieses Duell der Auftaktknaller der 1. Liga war. Natürlich gibt es auch aktuelle Einschätzungen und Aufstiegstipps vom Bochumer Stargast. Wer zudem wissen will, warum Fuss für die Moderation der Rhythmischen Sportgymnastik Lob aus der Bundesliga bekam und Ostendorp mal als Turner durchging, der sollte unbedingt reinhören. Denn es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht!