"Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Der deutsche Clasico ist entschieden - und die Meisterschaft wohl auch. Nach dem 1:0-Sieg in Dortmund steuert der FC Bayern München schnurstracks auf den achten Titel in Folge zu. Beim BVB steht dagegegen Trainer Lucien Favre erneut in der Kritik und sorgte mit seinen Aussagen für Verwirrung - darüber diskutieren natürlich auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), „Eine Halbzeit mit…“. Die Ausgabe zum Bundesliga-Neustart ist Freitag ab 8 Uhr verfügbar.

Die Corona-Pause ist vorbei, der Fuss quatscht weiter – und zwar exklusiv in diesem Podcast, der normalerweise – wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Und diesmal rollt die verbale Kugel sogar noch um einiges länger…