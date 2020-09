Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Anzeige

Corona hin, Corona her, die Stadien voll, die Stadien leer – dieser fulminante Reim passt wunderbar zum heutigen Bundesligaauftakt. Nachdem die Bundesländer in dieser Woche einheitliche entschieden hatten, bis zu 20 Prozent der Zuschauer zuzulassen, mussten schon am Donnerstag einige Klubs wieder zurückrudern und auch das Eröffnungsspiel der Bayern gegen Schalke findet ohne Fans statt. Unabhängig davon fragen sich alle Anhänger: Schafft es endlich jemand, die Dominanz der Münchner zu stoppen? Wer kämpft gegen den Abstieg und wer kommt in die Champions League? Darüber diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.

Fuss war schon am Wochenende beim DFB-Pokal im Dauereinsatz und kommentiert am Samstag das Topspiel zwischen Dortmund und Gladbach. Neben dem Sky-Mikrofon talkt er exklusiv in diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch zum Bundesliga-Start geht es gleich gehörig in die Nachspielzeit.

In der aktuellen Folge: „Hoeneß, Alaba und die ultimative Bundesliga-Tabelle“ geben beide Protagonisten ihre Tipps für die kommende Spielzeit ab. Außerdem geht es um den Zoff zwischen den Bayern-Bossen und dem Clan von David Alaba sowie den Cantona-Anfall von HSV-Profi Toni Leistner in Dresden. *Uuuund: erstmals in der Historie des RND-Podcasts wird das Intro von einem Hörer eingesprochen. Besser geht nicht, Männer…. *