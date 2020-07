Vom Tonstudio auf den Tennisplatz: Wolff Fuss gewinnt die Podcast-Wette 

Erstmals war der Sky-Kommentator zu Besuch im neuen Newsroom des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Hannover. Neben der Podcast-Aufnahme gab es für Fuss einen Rundgang samt Blick in das Fernseh- und Audiostudio. Der TV-Experte zeigte sich beeindruckt: "So ein Studio hätte ich nicht erwartet. Das ist ja voll ausgestattet."