Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Der Schnee lässt auf sich warten, ganz Deutschland befindet sich wieder im harten Lockdown – nur in der Bundesliga geht es weiterhin voll zur Sache. Borussia Dortmund hat sich nun doch von Kaugummi-Coach Lucien Favre getrennt und setzt zunächst mal auf eine interne Lösung mit Edin Terzic – doch was folgt dann? Darüber diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

