Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Trotz der neuen Corona-Hochphase knallen Europa-League und Königsklasse wieder los. Nächste Woche kommt es zum Duell der Giganten Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo. Doch wer kann künftig eigentlich in die XXL-Fußstapfen dieser Legenden treten? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.

Fuss ist am Wochenende beim Derby BVB vs. S04 am Sky-Mikrofon im Einsatz - und ansonsten exklusiv in diesem Podcast zu hören, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch auch diesmal schaut der Sprüche-Schiri nicht so genau auf die Uhr…