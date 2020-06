Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Die Corona-Pause ist vorbei, der Fuss quatscht weiter – und zwar exklusiv in diesem Podcast, der normalerweise – wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Und diesmal rollt die verbale Kugel sogar noch um einiges länger…

In der neusten Folge „Schießerei mit Tom Jones" berichtet Fuss von seinen exzessiven Erlebnissen als Boxreporter und verrät, warum er diese Halbwelt durchaus manchmal vermisst. Außerdem geht es um die Zukunft der Nationalmannschaft und ein unwürdiges Pokalhalbfinale. Zudem ist eine opulente Lieferung aus Finnland in der Redaktion eingetroffen - und die hat es in sich!

Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND. Wer Lob oder Kritik äußern, Fragen an Fuss und/oder Ostendorp hat, Tipps oder Anregungen loswerden möchte, kann dies ab sofort übrigens auch auf der Instagramseite „einehalbzeitmit“ tun.