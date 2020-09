Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Ich glaub es geht schon wieder los ... - kaum sind die Champions League leider und die Nations League endlich vorbei , knallt in Deutschland das Pokalwochenende los. Wer kann die Favoriten ärgern? Wie sehr haben die überschaubaren Länderspiele dem DFB geschadet und wer könnten die kommenden Bundesliga-Stars werden? Darüber reden die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in "Eine Halbzeit mit…“", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.

Während Ostendorp frisch vermählt und in den Flitterwochen unterwegs ist, steht Fuss schon in den Startlöchern für den Pokal-Auftakt und spricht neben dem Sky-Mikrofon exklusiv in diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert. Doch diesmal guckt der Sprüche-Schiri nicht so genau auf die Uhr.