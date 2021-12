"Eine katastrophale Leistung": Stimmen zu RB Leipzigs dritter Liga-Pleite in Folge

Berlin. RB Leipzig geht nach einem historischen Negativ-Hattrick moralisch angeschlagen in den Europa-Showdown gegen Manchester City. Im Berliner Winter-Flockenwirbel kassierten die Corona-geplagten Sachsen am Freitagabend beim 1. FC Union durch das 1:2 (1:1) erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte drei Niederlagen in Serie. Anzeige

Ein Glückstreffer von Christopher Nkunku (13. Minute) reichte RB und Ersatz-Coach Marco Kurth als Vertreter von Jesse Marsch im Stadion an der Alten Försterei nicht. Die Eisernen sprangen durch das Tor ihres Rekordschützen Taiwo Awoniyi (6.) und den Premieren-Treffer von Timo Baumgartl (57.) vor 13.506 Zuschauern auf Platz vier und sammelten ihrerseits ganz viel Selbstvertrauen für ihr internationales Endspiel am Donnerstag in der Conference League gegen Slavia Prag.

Oliver Mintzlaff (Vorstandschef RB Leipzig): "Das war eine desolate Leistung, ganz schlecht. Es ist nicht das, was wir erwartet haben. Wir sind hier angereist, um Einiges gut zu machen. Wir haben eine katastrophale Leistung abgeliefert. Deshalb bin ich enttäuscht. Uns ist nicht viel eingefallen. Die ersten zehn Minuten waren wir erschreckend schwach, wir sind nicht ins Spiel gekommen. Wir verlieren jeden zweiten Ball, hatten keine Möglichkeiten vors Tor und zum Abschluss zu kommen. Das ist für unseren Anspruch als junger Verein zu wenig. Es ist nicht das, was wir erwarten können. Die Mannschaft ist in der Pflicht. Das ist nicht nur eine Trainerdiskussion, sondern auch eine Diskussion der Mannschaft. Wir nehmen keinen aus der Pflicht. Wir alle sind RB Leipzig."