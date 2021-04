"Eine Katastrophe": Ex-Nationalspieler Jürgen Kohler kritisiert FC Bayern und Paris Saint-Germain

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jürgen Kohler hat die Defensivleistung des FC Bayern München und von Paris Saint-Germain im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League (2:3) kritisiert. "Was beide Abwehrreihen in diesem Spiel zeigten, war eine Katastrophe, das hatte mit internationaler Klasse nichts zu tun", schrieb er in seiner Kolumne im Kicker.

"Wenn es 5:3 oder 6:3 ausgeht, kann sich niemand beschweren", so Müller, der kritisierte. "Wenn wir den Killerinstinkt an den Tag legen, der uns normalerweise auszeichnet, geht es anders aus. Deshalb gewinnen wir normalerweise sehr viele Spiele und deshalb haben wir heute verloren." Das Fehlen von Robert Lewandowski, der wegen einer Knieverletzung auch das Rückspiel in der nächsten Woche verpassen wird, machte sich bemerkbar. "Vor dem Tor war es nicht so entschlossen", monierte auch Trainer Hansi Flick. Choupo-Moting ergänzte: "Es war ein toller Fight. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben."