Eine Klasse für sich: Stefanie Paul gewinnt den Radcross der RSG Hannover

Hannovers Radass Stefanie Paul gewinnt das Cy­clo­cross-Rennen der RSG Hannover am Ihmeufer. Zahllose Helfer ermöglichten, dass die rund 300 Teilnahmer trotz Corona-Auflagen an den Start gehen konnten. Die große Bühne an der Stadionbrücke nutzten auch viele Nachwuchstalente aus Hannover.