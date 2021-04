Eine Lücke links und Formfragen: RB Leipzigs Probleme vor dem Top-Duell mit Bayern

Leipzig. Ist ein Sieg gegen Bayern für RB Leipzig drin, bleibt der Titelkampf spannend. Spielen die Roten Bullen gegen den Rekordmeister (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) aber nur Remis oder verlieren, dann ist es für die Saison vorbei mit dem Thema Meisterschale. „Druck ist in diesem Business immer da, wenn es um etwas geht“, weiß Trainer Julian Nagelsmann. Aber nicht nur in den Reihen der Roten Bullen entsteht Druck: „Eine Niederlage ist für die Bayern auch unangenehm. Allerdings gehen sie in diesen Spielen mit dem Druck sehr gut um und rufen Top-Leistungen ab, um dem Gegner die Grenzen aufzuzeigen.“ Anzeige

"Ein gutes Gleichgewicht entwickeln"

Das wollen Coach und Mannschaft verhindern, indem sie selbst ein Top-Spiel abliefern, so Nagelsmann. Doch der 33-Jährige kämpft mit Problemen. Eines davon: Auf RBs linker Seite klafft ein großes Loch in der Abwehr. Denn sowohl Linksaußen Angelino als auch Linksverteidiger Marcel Halstenberg werden erneut fehlen. „In den vergangenen Spielen haben wir den Ausfall von beiden oft kompensieren müssen. Wir haben mehrere Ansätze. Ich werde noch mal in mich gehen, was genau wir machen können“, so der Trainer. Es gebe eine defensivere und eine offensivere Lösung für das Problem. „Wir müssen ein gutes Gleichgewicht entwickeln.“

DURCHKLICKEN: Bilder vom 3:3 in München im Dezember 2020 Starker Punktgewinn für RB Leipzig: Die Nagelsmann-Elf kam bei Rekordmeister FC Bayern München zu einem verdienten 3:3-Unentschieden. ©

Dabei hängt viel von der Form seiner Profis ab. Unmittelbar nach der Länderspielpause ist das Nagelsmann zwei Herausforderung, oder besser gesagt eine Unbekannte. „Wie kommt Forsberg oder Olmo ins Team rein, wie sind Sørloth und Poulsen drauf… Sie haben alle noch nicht trainiert, genauso wie Justin Kluivert. Ich muss das alles in die Bewertung und in die Entscheidungsfindung miteinbeziehen“, so der Cheftrainer. Wichtig sei, eine Balance zwischen offensiv und defensiv denkenden Spielern zu finden.

Immerhin: Es stehen auf jeden Fall ausreichend Kicker zur Verfügung, die die Lücke schließen könnten. „Natürlich wäre es besser, wenn Angelino oder Halstenberg spielen könnten, aber es ist nicht so. Demnach werden wir es auch anders hinkriegen", verbreitet Nagelsmann vor dem Bundesliga-Topspiel Optimismus. "Schließlich ist uns das in den vergangenen Wochen auch öfter gelungen.“

Lob für Nkunku

Hoffnung setzt der Bullen-Coach in Christopher Nkunku. Der war nicht im Außeneinsatz, arbeitet mit den anderen Daheimgebliebenen am Cottaweg. „Er hat auffällig gut trainiert, war sehr stark. Daher hoffe ich, dass er gegen den FC Bayern diesen Mut aus den Trainingswochen mitnimmt.“ Den offensiven Mittelfeldspieler hat sich einen Stammplatz erkämpft. In 21 von 26 Bundesligapartien stand der Franzose auf dem Rasen, musste nur im Winter wegen einer Sprunggelenkverletzung fünf Partien aussetzen. „Es ist nicht immer selbstverständlich, dass ein Stammspieler in der Länderspielpause so viel Gas gibt, aber das hat Nkunku getan. Und er hat an den Sachen gearbeitet, an denen wir arbeiten wollten. Es gibt einige Punkte, die er deutlich besser machen kann, wenn man sein Talent betrachtet. Er hat viel Potenzial.“