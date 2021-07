Mindestens eine Million Euro zugunsten der Flutopfer: FC Bayern tritt zu Benefizspiel auf Schalke an

Ein Bundesliga-Klassiker für den guten Zweck: Der FC Bayern München und der FC Schalke 04 werden sich im Rahmen eines Benefizspiels für die Flutopfer aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz einsetzen. Ein Termin für die Partie in der Veltins-Arena steht noch nicht. Entsprechende Erlöse aus dem Spiel sollen dabei helfen, durch die Hochwasserkatastrophe in ihrer Existenz bedrohte Menschen zu unterstützen. Die Münchener garantierten vorab eine Summe von mindestens einer Million Euro, die bereits in den kommenden Tagen fließen soll. Anzeige

"Die Bilder der Hochwasserkatastrophe haben uns schockiert“, wird Bayern-Präsident Herbert Hainer auf der Vereinsseite zitiert. "In so einer schrecklichen Situation müssen wir als Gesellschaft zusammenhalten. Fußball lebt auch sehr von Solidarität und sozialer Verantwortung. Mit unserem Benefizspiel und der Spende des Hilfe eV wollen auch wir sie unterstützen, der FC Bayern steht an der Seite der Flutopfer." Hainer zeigte sich dabei insbesondere von der Zusammenarbeit mit dem Revierklub angetan. "Ich möchte mich sehr beim FC Schalke 04 bedanken, die Schalker haben sofort ihre Teilnahme an unserer Initiative zugesagt. Gemeinsam werden wir anlässlich des Benefizspieles auch der Menschen gedenken, die auf so tragische Weise in dem Unwetter ihr Leben verloren haben.“

Knäbel: "Wichtiges Signal in die Hochwassergebiete" Schalke-Vorstand Peter Knäbel springt dem deutschen Rekordmeister, der bereits im Rahmen des Testspiels gegen den 1. FC Köln (2:3) zusammen mit seinem Partner Telekom und den Rheinhessen eine Summe in Höhe von 100.000 Euro zugunsten der Flutopfer bereitstellte, zur Seite. "Der FC Schalke 04 wird diese Anstrengungen tatkräftig unterstützen, um zumindest das materielle Leid etwas zu lindern. Das Benefizspiel wird dabei eine ganz zentrale Rolle einnehmen – an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den FC Bayern. Beide Klubs senden ein wichtiges Signal in die Hochwassergebiete: Ihr seid nicht allein", erklärte Knäbel.