Eine Nummer kleiner am Planetenring: Bahneröffnungssporfest des Garbsener SC steigt am Mittwoch

„Wir haben gemerkt, dass das Angebot an Startmöglichkeiten gerade in den Ferien sehr klein ist. Da haben wir natürlich auch für unsere eigenen Athleten beschlossen, selbst ein kleines Meeting zu organisieren“, sagt GSC-Trainer Rene Weimann. Obwohl es nicht mehr als 50 Teilnehmer werden, hat das Meeting schon weite Kreise gezogen. Selbst aus Wattenscheid, Lübeck und Berlin sind Sportler bei der Suche nach Startmöglichkeiten auf die Wettkämpfe am Planetenring gestoßen und haben sich angemeldet. Die hannoversche Wurfgruppe um den Stelinger Sebastian Rebischke will mit dem Speer auf große Weiten kommen. „Die Auflagen der Stadt sind bei nicht so großen Teilnehmerzahlen kein großes Hindernis. Wenn alles gut läuft, könnten wir auch zwei Wochen später noch ein weiteres, vielleicht größeres Sportfest organisieren“, sagt Weimann.

Ungewöhnlich sind der jetzige Termin und das Programm. An einem Mittwoch um 11 Uhr geht es los. Bis 17 Uhr wird im Dreisprung, Weitsprung und Hochsprung gekämpft, der Speerwurf ist die vierte Disziplin. „Wir mussten ohne Zeitmessanlage auskommen, da uns diese derzeit nicht zur Verfügung steht. Darum gibt es keine Läufe“, sagt Weimann.

Besser für die Trainingsplanung

Auch für den Vormittagsstart mitten in der Woche hat der Coach eine Erklärung. „Das passt so besser in unsere Trainingsplanung“, sagt er. Auf diesem Weg sieht Weimann zunächst seine Athleten. Melina Schröder und Malte Büttner (beide U18) haben die Qualifikationsleistungen für die deutsche Jugendmeisterschaft im Dreisprung schon erzielt. „Aber im Hochsprung fehlen beiden noch ein paar Zentimeter. Da sollen sie Mittwoch wieder näher an die 1,70 und 1,95 Meter herankommen“, sagt Weimann, der auf den Heimvorteil setzt. „Das wir dort Wettkampf haben, wo wir trainieren, ist kein Nachteil. Auch im vergangenen Jahr haben meine Springer bei der Bahneröffnung starke Leistungen gebracht“, sagt der Garbsener Trainer. Eine Wiederholung würde er gern nehmen.