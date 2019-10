"Eine Party, die etwas länger dauerte": Wilkenburger Cup eine Runde Sache

Die Freude am Spiel und an den Treffen mit den anderen Mannschaften stand bei Hallenhockey-Turnier mit jeweils zehn Männer- und Frauenteams mindestens auf einer Stufe mit dem sportlichen Ehrgeiz. Eidt und seine Mitstreiter vom Club an der Theke, einer Hockey-Hobbytruppe, die gemeinsam mit dem HTC Hannover das Turnier in der IGS Mühlenberg ausrichtete, hatten schon vor dem ersten Anpfiff fleißig gewerkelt.

Dazu gehörte das Transportieren von Bänken ebenso wie das Überprüfen der Tornetze und eine Mikrofonprobe für die Hallensprecher. Auch die Beamer funktionierten einwandfrei, auf denen die aktuellen Resultate und Tabellenstände eingeblendet wurden.