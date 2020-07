Eine Saison zum Vergessen: Dynamo Dresdens Profis mit mehr Schatten als Licht

Die Spieler erhalten nach jedem Spiel entsprechend ihrer Leistung eine Note zwischen 1 und 6. Diese haben folgende Bedeutung: 1 - bundesligareif, 2 - Volltreffer, 3 - tadellos, 4 - Mitläufer, 5 - überfordert, 6 - Totalausfall. Wir vergeben dabei auch Noten, die genau zwischen zwei dieser Werte liegen. Der Quotient aus der Gesamteinsatzzeit eines Spielers in Minuten und seiner Durchschnittsnote ergibt einen Wertigkeitskoeffizienten (WK) , der Auskunft darüber gibt, wie wertvoll der Spieler für seinen Verein ist. Nicht in der Liga eingesetzt wurden, aber zeitweise im Kader standen: Patrick Wiegers, Stefan Kiefer, Osman Atilgan und Simon Gollnack. ©

Klar hatte Broll den Vorteil, dass auf der Torwartposition nur selten gewechselt wird und er obendrein auch durchspielen konnte, als die Feldspieler mitten in der Corona-Krise mit ihren Kräften am Ende waren und Pausen brauchten. Doch der 24-jährige Mannheimer wusste auch vorher schon zu überzeugen und bewies mit starken Paraden, dass er zu Recht die Nummer 1 auf dem Rücken trug. Ohne ihn hätte die insgesamt enttäuschende Mannschaft den Traum vom Klassenerhalt sicher nicht bis zum 33. Spieltag am Leben erhalten können. Er war der einzige Spieler, der es auf einen Notendurchschnitt unterhalb von 3,0 schaffte, ließ damit zum Beispiel bundesliga-erfahrene Profis wie Patrick Ebert (3,52) oder Chris Löwe (3,75) weit hinter sich. Am nächsten kam ihm noch Patrick Schmidt, der im Winter verpflichtete Heidenheimer Leihstürmer, der es in 15 Spielen auf einen glatten Dreier-Schnitt brachte.